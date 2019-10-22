В России невозможен рост экономики. Объясняем почему

Выполнение майского указа 2018 года разваливается уже сейчас
Министерство экономического развития обнаружило в России невероятный рост экономики. Рискнем не поверить
Третий квартал 2019 года получился чудовищно эффективным: ВВП вырос на +1,9% к прошлому третьему кварталу. Это все еще намного меньше общемировых темпов (о причинах – ниже), но уже в два раза больше, чем по итогам апреля-июня. Правда, есть нюанс: подсчетом занимались специалисты того самого министерства, глава которого как раз и отвечает за рост экономики. То есть Максим Орешкин сам подсчитывает свою эффективность! У предыдущего министра, Алексея Улюкаева, кстати, такой лафы не было: Росстат передали в ведение Минэкономразвития уже в разгар следствия по его, скажем так, неоднозначному делу.
Допускаем, что рост ВВП действительно есть. Причина у него может быть только одна: общество постепенно привыкло к новым правилам экономической игры, приспособилось при них жить. Но вообще, имея минимум 20% теневой экономики, государство просто не может подсчитать совокупный объем товаров и услуг с точностью до десятой доли процента. Так что приведенные цифры – более дань чиновничьим условностям, нежели отражение реального положения вещей
Серьезный экономический рост в России невозможен по двум причинам.
Налоговая удавка
Первая – высокие налоги. Даже тот факт, что вы, по вашему мнению, их не платите или почти не платите, ни от чего не спасает.
Личные налоги у нас – порядка 33% для наемных работников. Состоят из налога на доходы физических лиц и четырех обязательных страховок – пенсионной, медицинской, социальной и от несчастных случаев.
Даже наши «смешные» 13% НДФЛ – на самом деле одна из самых высоких в цивилизованном мире ставок этого налога. Нет, автор не сошел с ума. Дело в том, что в большинстве нормальных стран малые доходы вообще не облагаются налогом. Скажем, в Германии – до 8650 евро в год. Это 51 тысяча рублей в месяц. В США – до 10 000 долларов в год, примерно то же самое
То есть в эту категорию попадает подавляющее большинство работающих россиян. Да, для различных Депардье и Сигалов наши 13% – счастье, ибо на родине с их доходами пришлось бы платить куда больше, но это счастье оплачивается простыми россиянами с малыми зарплатами.
У нас очень дорогая пенсионная страховка. Странный мир: если 70 миллионов работающих платят в Пенсионный фонд по 22% от своей зарплаты, почему же 35 миллионов пенсионеров не получают 44% от этой средней зарплаты, куда пропадает разница? Вопрос риторический…
Тарифы на обязательное медицинское страхование не меняются, а вот число реально предоставляемых по ним услуг постоянно тает. Характерно, что от ОМС нельзя отказаться, даже если регулярно оплачиваешь куда более комфортное ДМС
Но личные сборы – мелочь по сравнению с тем, сколько платят предприятия. А ведь эти выплаты в итоге влияют на стоимость товаров и услуг.
Когда мы покупаем пачку макарон за 40 рублей, мы должны понимать, сколько всего включено в эту стоимость. Одни только транспортные расходы чего стоят:
- акциз на бензин, потраченный на перевозки зерна, муки, продукта;
- акциз на солярку для сельскохозяйственной техники;
- сборы системы «Платон» для тяжелых грузовиков;
- сборы за обязательные обучение и переаттестации водителей;
- техосмотр грузовиков;
- ОСАГО;
- транспортный налог;
- экологические сборы.
А ведь есть еще:
- налог на добавленную стоимость;
- стремительно выросший налог на недвижимое имущество;
- налог на прибыль всех участников процесса производства и продажи;
- регистрационные сборы и пошлины;
- другие разнообразные сборы, появляющиеся с пугающей частотой;
- акцизы на «вредные» товары;
- практически неизбежные штрафы и пени;
- и, конечно, налоги и сборы со всех, кто участвует в производственно-логистической цепочке.
Все это в итоге калькулируется в цене товара, в реальности составляя 30-40% розничной цены, а в случае с крепким алкоголем – минимум 70%. То есть производителю остается совсем немного, и развивать бизнес после всех отчислений практически не на что.
Вы спросите: почему же в таком случае многие наши товары весьма дешевы по сравнению с западными? Ответ прост и очевиден: у наших предпринимателей по сравнению не только с западными, но теперь еще и с восточноазиатскими, ничтожно малы расходы на оплату труда. И все равно при таком «налоговом регулировании» развивать частный бизнес очень сложно. ООО «Ромашка» – не «Роснефть», многомиллиардные налоговые льготы ему не светят.
Вы подумаете и зададите следующий вопрос: но деньги-то идут в бюджет, из которого финансируются всякие хорошие вещи. Если бюджет будет меньше, мы не сможем платить пособия, пенсии и три раза в год перекладывать асфальт. На самом деле пенсии и пособия платятся как раз из упомянутых страховых фондов, а дофинансируются из нефтяных сверхприбылей (Фонд национального благосостояния) – налог на прибыль или добавленную стоимость просто не имеют к ним отношения. А то, что консолидированный бюджет России распух уже до трети ВВП, ничего хорошего не означает – деньги изымаются из экономики и распределяются между людьми, которым посчастливилось когда-то чем-то заниматься на одном поле с президентом.
Беззащитность собственника
Вторая причина – полное отсутствие гарантий собственности. Уважение к чужим имущественным правам мы потеряли еще в 1917 году, а когда возвращались к «капитализму», забыли снова ввести его в обиход.
Нет смысла делать бизнес, основывать предприятия, вкладывать заработанные деньги в развитие, когда:
- В любой момент по приказу мэра может приехать бульдозер, снести твой магазинчик. Назавтра мэр скажет, что строение было незаконным (хотя у тебя все документы на руках), и твои соседи вновь выберут его в первом туре практически единогласно. То есть ему за это ничего не будет.
- Любой банк, который дал тебе кредит, может «случайно» зачислить очередной платеж не на тот счет, спровоцировав дефолт по твоей задолженности, и потом суд автоматически присудит ему право собственности на предмет залога, то есть на твое предприятие. И ему за это ничего не будет.
- В любой момент, придравшись к любой мелочи, против тебя могут возбудить уголовное дело и посадить в СИЗО, несмотря на все увещевания президентов «не кошмарить бизнес». И сидеть ты там можешь годами, потому что судья разрешит продлевать следствие и арест бесконечно. Ну или пока не подпишешь документы о передаче собственности. Сейчас правительство, правда, запускает «регуляторную гильотину», резкое сокращение числа документов, содержащих требования к бизнесу. Но ведь те же самые люди, что одобрили гильотину, ранее подписывали все эти противоречащие друг другу постановления.
- Ты можешь потерять свое предприятие просто потому, что кто-то внес изменения в хранящийся у регистратора реестр акционеров – при желании сделать это не сложнее, чем подделать электронную подпись, провести манипуляции в Росреестре и оттяпать у физического лица квартиру или домик.
Россия – экономический мутант
Экономический рост может быть при социализме с его минимумом частной собственности – вопрос о приумножении и защите капитала там не стоит, а единственный крупный собственник, государство, может быть довольно эффективным.
Экономический рост может быть при капитализме с его культом частной собственности – уверенность в том, что заработанное навсегда останется с тобой, добавляет стимулов работать долго и честно, инвестировать в проекты не трехлетней, а тридцатилетней окупаемости.
Экономического роста не может быть при строе-мутанте, где «своим – всё, остальным – закон»
Выполнение майского указа 2018 года разваливается уже сейчас. Потому что без снижения безумных налогов, без неукоснительной защиты частной собственности наш бизнес так и будет оставаться по большей части спекулятивными лавочками, а не долгосрочным, солидным участником жизни общества.
Кто должен этим заняться? Очевидно, что Минфин и МВД. Но и то, и другое ведомства выполняют свои функции с точностью до наоборот: финансовые контролеры душат бизнес, а оборотни в погонах его добивают или изымают. Поэтому и там, и там нужны серьезные реформы. Для начала – отставка обоих министров и расследование причин их неадекватного поведения специальной комиссией.
Это будет куда интереснее, чем дешевый капустник с сечинскими колбасками.