В России невозможен рост экономики. Объясняем почему

Министерство экономического развития обнаружило в России невероятный рост экономики. Рискнем не поверить

Третий квартал 2019 года получился чудовищно эффективным: ВВП вырос на +1,9% к прошлому третьему кварталу. Это все еще намного меньше общемировых темпов (о причинах – ниже), но уже в два раза больше, чем по итогам апреля-июня. Правда, есть нюанс: подсчетом занимались специалисты того самого министерства, глава которого как раз и отвечает за рост экономики. То есть Максим Орешкин сам подсчитывает свою эффективность! У предыдущего министра, Алексея Улюкаева, кстати, такой лафы не было: Росстат передали в ведение Минэкономразвития уже в разгар следствия по его, скажем так, неоднозначному делу.

Допускаем, что рост ВВП действительно есть. Причина у него может быть только одна: общество постепенно привыкло к новым правилам экономической игры, приспособилось при них жить. Но вообще, имея минимум 20% теневой экономики, государство просто не может подсчитать совокупный объем товаров и услуг с точностью до десятой доли процента. Так что приведенные цифры – более дань чиновничьим условностям, нежели отражение реального положения вещей

Серьезный экономический рост в России невозможен по двум причинам.

Налоговая удавка

Первая – высокие налоги. Даже тот факт, что вы, по вашему мнению, их не платите или почти не платите, ни от чего не спасает.

Личные налоги у нас – порядка 33% для наемных работников. Состоят из налога на доходы физических лиц и четырех обязательных страховок – пенсионной, медицинской, социальной и от несчастных случаев.

Даже наши «смешные» 13% НДФЛ – на самом деле одна из самых высоких в цивилизованном мире ставок этого налога. Нет, автор не сошел с ума. Дело в том, что в большинстве нормальных стран малые доходы вообще не облагаются налогом. Скажем, в Германии – до 8650 евро в год. Это 51 тысяча рублей в месяц. В США – до 10 000 долларов в год, примерно то же самое

То есть в эту категорию попадает подавляющее большинство работающих россиян. Да, для различных Депардье и Сигалов наши 13% – счастье, ибо на родине с их доходами пришлось бы платить куда больше, но это счастье оплачивается простыми россиянами с малыми зарплатами.

У нас очень дорогая пенсионная страховка. Странный мир: если 70 миллионов работающих платят в Пенсионный фонд по 22% от своей зарплаты, почему же 35 миллионов пенсионеров не получают 44% от этой средней зарплаты, куда пропадает разница? Вопрос риторический…

Тарифы на обязательное медицинское страхование не меняются, а вот число реально предоставляемых по ним услуг постоянно тает. Характерно, что от ОМС нельзя отказаться, даже если регулярно оплачиваешь куда более комфортное ДМС

Но личные сборы – мелочь по сравнению с тем, сколько платят предприятия. А ведь эти выплаты в итоге влияют на стоимость товаров и услуг.

Когда мы покупаем пачку макарон за 40 рублей, мы должны понимать, сколько всего включено в эту стоимость. Одни только транспортные расходы чего стоят:

акциз на бензин, потраченный на перевозки зерна, муки, продукта;

акциз на солярку для сельскохозяйственной техники;

сборы системы «Платон» для тяжелых грузовиков;

сборы за обязательные обучение и переаттестации водителей;

техосмотр грузовиков;

ОСАГО;

транспортный налог;

экологические сборы.

А ведь есть еще:

налог на добавленную стоимость;

стремительно выросший налог на недвижимое имущество;

налог на прибыль всех участников процесса производства и продажи;

регистрационные сборы и пошлины;

другие разнообразные сборы, появляющиеся с пугающей частотой;

акцизы на «вредные» товары;

практически неизбежные штрафы и пени;

и, конечно, налоги и сборы со всех, кто участвует в производственно-логистической цепочке.

Все это в итоге калькулируется в цене товара, в реальности составляя 30-40% розничной цены, а в случае с крепким алкоголем – минимум 70%. То есть производителю остается совсем немного, и развивать бизнес после всех отчислений практически не на что.

Вы спросите: почему же в таком случае многие наши товары весьма дешевы по сравнению с западными? Ответ прост и очевиден: у наших предпринимателей по сравнению не только с западными, но теперь еще и с восточноазиатскими, ничтожно малы расходы на оплату труда. И все равно при таком «налоговом регулировании» развивать частный бизнес очень сложно. ООО «Ромашка» – не «Роснефть», многомиллиардные налоговые льготы ему не светят.

Вы подумаете и зададите следующий вопрос: но деньги-то идут в бюджет, из которого финансируются всякие хорошие вещи. Если бюджет будет меньше, мы не сможем платить пособия, пенсии и три раза в год перекладывать асфальт. На самом деле пенсии и пособия платятся как раз из упомянутых страховых фондов, а дофинансируются из нефтяных сверхприбылей (Фонд национального благосостояния) – налог на прибыль или добавленную стоимость просто не имеют к ним отношения. А то, что консолидированный бюджет России распух уже до трети ВВП, ничего хорошего не означает – деньги изымаются из экономики и распределяются между людьми, которым посчастливилось когда-то чем-то заниматься на одном поле с президентом.

Беззащитность собственника

Вторая причина – полное отсутствие гарантий собственности. Уважение к чужим имущественным правам мы потеряли еще в 1917 году, а когда возвращались к «капитализму», забыли снова ввести его в обиход.

Нет смысла делать бизнес, основывать предприятия, вкладывать заработанные деньги в развитие, когда:

В любой момент по приказу мэра может приехать бульдозер, снести твой магазинчик. Назавтра мэр скажет, что строение было незаконным (хотя у тебя все документы на руках), и твои соседи вновь выберут его в первом туре практически единогласно. То есть ему за это ничего не будет.

Любой банк, который дал тебе кредит, может «случайно» зачислить очередной платеж не на тот счет, спровоцировав дефолт по твоей задолженности, и потом суд автоматически присудит ему право собственности на предмет залога, то есть на твое предприятие. И ему за это ничего не будет.

В любой момент, придравшись к любой мелочи, против тебя могут возбудить уголовное дело и посадить в СИЗО, несмотря на все увещевания президентов «не кошмарить бизнес». И сидеть ты там можешь годами, потому что судья разрешит продлевать следствие и арест бесконечно. Ну или пока не подпишешь документы о передаче собственности. Сейчас правительство, правда, запускает «регуляторную гильотину», резкое сокращение числа документов, содержащих требования к бизнесу. Но ведь те же самые люди, что одобрили гильотину, ранее подписывали все эти противоречащие друг другу постановления.

Ты можешь потерять свое предприятие просто потому, что кто-то внес изменения в хранящийся у регистратора реестр акционеров – при желании сделать это не сложнее, чем подделать электронную подпись, провести манипуляции в Росреестре и оттяпать у физического лица квартиру или домик.

Россия – экономический мутант

Экономический рост может быть при социализме с его минимумом частной собственности – вопрос о приумножении и защите капитала там не стоит, а единственный крупный собственник, государство, может быть довольно эффективным.

Экономический рост может быть при капитализме с его культом частной собственности – уверенность в том, что заработанное навсегда останется с тобой, добавляет стимулов работать долго и честно, инвестировать в проекты не трехлетней, а тридцатилетней окупаемости.

Экономического роста не может быть при строе-мутанте, где «своим – всё, остальным – закон»

Выполнение майского указа 2018 года разваливается уже сейчас. Потому что без снижения безумных налогов, без неукоснительной защиты частной собственности наш бизнес так и будет оставаться по большей части спекулятивными лавочками, а не долгосрочным, солидным участником жизни общества.

Кто должен этим заняться? Очевидно, что Минфин и МВД. Но и то, и другое ведомства выполняют свои функции с точностью до наоборот: финансовые контролеры душат бизнес, а оборотни в погонах его добивают или изымают. Поэтому и там, и там нужны серьезные реформы. Для начала – отставка обоих министров и расследование причин их неадекватного поведения специальной комиссией.

Это будет куда интереснее, чем дешевый капустник с сечинскими колбасками.