Новые льготы для «Роснефти»: Дать или не дать?

Вы будете смеяться, но «Роснефть» опять хочет исключительных налоговых льгот. И даже не на озеленение Луны, а всего лишь на развитие Арктики. Точнее, на выкачку из нее нефти.

Что нам обещают?

В 2025 году будет запущен бесперебойный транзит нефти по Северному морскому пути (до 100 млн т в год). Это должно привести к росту экономического могущества страны. Или как минимум «Роснефти», фактически приватизировавшей в стране экономическую арктическую повестку. Только один этот проект может дать до 2% ВВП до 2050 года и 4,4 трлн рублей в бюджет по разным каналам – прямым налогам, дивидендам от возросшей прибыли «Роснефти» и мультипликативного эффекта от развития отрасли. «Роснефть» вложит в проект порядка 5 трлн рублей, общий объем вложений оценивается в 8,5 трлн.

Чего от нас хотят за это?

Новые месторождения «Роснефти», сколько бы их ни было, следует освободить от налога на добычу полезных ископаемых. Работающие месторождения освобождаются также от земельного налога, налога на прибыль, в три раза сокращают выплаты по налогу на прибыль и в четыре раза – страховые взносы. Неслабо! Потери только по НДПИ составят не менее 250 млрд в год, и это далеко не вся недоимка, в целом до 2025 года она составит не менее 2,6 трлн рублей, но скорее всего чуть больше. Нефтяники благородно согласны и далее платить экспортную пошлину, но жертва невелика – в рамках налогового маневра ее планируется упразднить за несколько ближайших лет.

Аргументация убедительна – зарубежным инвесторам нужны гарантии на несколько лет. Что ж, деловая репутация России после «дела Калви» вновь снизилась, и теперь надо платить больше. К сожалению, сами господа инвесторы никаких гарантий не дают и массово убегают из России при первых дуновениях прохладного ветерка

О чем вообще идет речь?

О проекте «Восток ойл», призванном объединить в логистический кластер Лодочное, Ванкорское и Тагульское месторождения «Роснефти» и Пайяхское «Нетегазхолдинга». Суммарная мощность месторождений кластера – по разным оценкам, от 1,9 до 2,6 млрд тонн нефти. Они будут соединены нефтепроводом, по которому планируется прокачивать 100 млн тонн ежегодно, то есть через 20 лет месторождения будут исчерпаны (прогноз насчет 2050 года выглядит слегка комплиментарным). Также в кластер может войти месторождение «Ермак нефтегаз» «Роснефти» и BP.

Здесь следует обратить особое внимание на одного из участников концерна, ходатайствующего о льготах, – президента «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова, уроженца Казахстана с бурной биографией. Он был первым заместителем мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, убитого во время противостояния с ЮКОСом, работал главным свидетелем обвинения против высокопоставленных сотрудников ЮКОСа по этому делу, а весь его бизнес, по данным «Собеседника», ведется на заемные средства и с огромными убытками. Интересно, что Худайнатов одно время заседал… в совете директоров «Роснефти» и был ее первым вице-президентом. Так что взаимопонимание у компаний более чем полное.

Ладно «Роснефть», где у Российской Федерации хотя бы контрольный пакет, но почему Россия должна идти на помощь «Нефтегазхолдингу», систематически несущему убытки (что говорит о слабом менеджменте) или скрывающему прибыль (что говорит о преступном замысле) – большой вопрос

Особая овца

Логика у просьбы «Роснефти» есть, и она та самая, за которую автор этих строк уже несколько лет ратует на страницах «Русской планеты». Чтобы стричь овцу, надо дождаться, пока ее шерсть вырастет. Любые инвестиции, подразумевающие рост производства или рост числа рабочих мест, а еще лучше и то, и другое, должны получать полную поддержку государства. Но есть особые овцы, которые обрастают уже много лет, но каждый раз успешно доказывают, что стричь их еще рано. «Роснефть», безусловно, относится к их числу. Сперва была война против выплаты акционерам 50% чистой прибыли – долгое время удавалось добиваться исключений. Теперь вот в дополнение к уже имеющимся льготам на развитие срочно потребовались новые.

Конечно, слухи о какой-то невероятной роскоши работы нефтегазовых компаний несколько преувеличены. Многие считают, что Сечин берет активы из воздуха и превращает их в несметные миллиарды. На самом деле это работа тысяч специалистов в сложнейших, нечеловеческих условиях Крайнего Севера, это высокотехнологичный бизнес в дикой природе, Налог на добычу полезных ископаемых, экспортные пошлины и внутренние акцизы, логистические расходы существенно ограничивают их экономическую свободу, и с каждой тонны нефти, с каждого кубометра газа бюджет России получает больше средств, чем собственно сырьевики.

Но теперь, кажется, это соотношение изменится.

Как поступить?

В целом просьбы «Роснефти» можно выполнить. Не полностью – фактическое освобождение от страховых взносов, которыми душат всю Россию, это все же перебор. Остальное – приемлемо, но с несколькими значимыми условиями, основой которых является личная и корпоративная ответственность.

Доходы топ-менеджмента всех причастных к проекту компаний должны быть строго ограничены, а расходы – контролироваться строжайшим образом не только во время действия льгот, но и в течение десяти лет после них.

Невыполнение поставленных целей в сроки и с требуемым качеством будет признано уголовным преступлением по ст. 159.7 (мошенничество в особо крупном размере) и 199.2 (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Для «Нефтегазхолдинга» условием вхождения в проект должна быть передача России значительной части акций.

В случае невыполнения целей компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» полностью национализируются в качестве погашения компенсации за нанесенный стране ущерб.

Вот только хватит ли у премьер-министра Медведева решимости на выдвижение подобных условий?