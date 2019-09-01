Шатаем НАТО: в судьбе Су-57 наметился очередной крутой поворот

Россия все-таки может отправить на экспорт свой новейший истребитель Су-57, хотя еще недавно высокопоставленные лица четко давали понять, что машина пятого поколения в обозримой перспективе будет поставляться только в российскую армию. Иностранным же заказчикам придется довольствоваться Су-35 – очень хорошим истребителем, который, тем не менее, относится к поколению 4++.

Резкий поворот в судьбе пятьдесят седьмого произошел 27 августа, в день открытия авиасалона МАКС и встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Главы государств совместно посетили авиасалон и пристрастно осмотрели несколько самолетов, в том числе и Су-57.

Экскурсия от первого лица

На МАКСе Путин провел для турецкого коллеги небольшую экскурсию, в ходе которой рассказал о характеристиках российских машин, включая заветный истребитель. Разглядывая вундерваффе российского авиапрома, впечатленный Эрдоган уточнил: «А он уже летает?» – и, получив утвердительный ответ, тут же перешел к следующему вопросу: «А его можно купить?». Путин выдержал небольшую паузу и с улыбкой ответил: «Можете купить», – после чего оба президента рассмеялись.

Тут-то пресса и начала подозревать, что российский истребитель, возможно, будет поставляться не только в российские войска.

Помимо Су-57, Путин показал коллеге лучший из экспортируемых в настоящее время российских истребителей Су-35, самолет-амфибию Бе-200, среднемагистральный лайнер МС-21, а также вертолеты Ка-62 и Ми-38.

Примечательно, что буквально за несколько дней до открытия МАКСа исполнительный директор по развитию промышленности филиппинского совета инвестиций Коразон Х. Дичоса заявил журналистам, что страна всерьез рассматривает возможность покупки Sukhoi, Бе-200 и МС-21. В результате у информированных обозревателей сложилось впечатление, что Путин целенаправленно показывал турецкому президенту те самолеты, которые в настоящее время наиболее настойчиво продвигаются на международные рынки. И, судя по всему, его усилия не пропали даром. В четверг, 29 августа Эрдоган заявил, что не исключает возможности покупки Су-35 или Су-57 вместо американских F-35.

«Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того как узнаем окончательное решение США, будем делать собственные шаги. <...> Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, что нужно – большой»,

– заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста.

Насчет обширности рынка истребителей пятого поколения турецкий президент, конечно, слукавил. В настоящее время только три страны в мире реально способны производить самолеты такого класса. Но то, что Турция может купить у России практически любое оружие, которое ей нужно – это правда.

Чудеса на виражах

Вообще, бывает очень интересно следить за тем, как политические и экономические факторы влияют на судьбу различных видов вооружений. Долгое время российское руководство и военные позиционировали Су-57, тогда еще называвшийся «перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации» (ПАК ФА), как исключительно экспортный проект, на котором российские конструкторы планируют отрабатывать технологии, необходимые для создания истребителей шестого поколения – беспилотных интеллектуальных ударных комплексов. Соответствующие заявления делали и Юрий Борисов – вице-премьер, курирующий вопросы ВПК (ранее – замминистра обороны), и Владимир Гутенев – глава думской комиссии по правовому обеспечению ВПК и, по совместительству, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности.

Их слова весомо подтверждались финансовыми планами государства. Так, госпрограмма вооружений предполагала закупку всего 16 истребителей этого типа до 2027 года.

Казалось, Су-57 уготована типичная судьба «не имеющих аналогов» детищ российской оборонки: красоваться на выставках, поставляться в войска в единичных экземплярах и производиться в товарных количествах исключительно для иностранных заказчиков. Однако ситуация кардинально изменилась в мае нынешнего года, когда Владимир Путин объявил об увеличении закупаемой Минобороны партии до 76 машин. А уже в начале июня Борисов заявил, что машина не будет поставляться на экспорт.

«Пока Су-35 хорошо идет, не видим смысла в подрыве собственного рынка. Будет необходимость – у нас всегда козырная карта есть»,

– пояснил вице-премьер.

Теперь же генеральная линия вновь повернула на 180 градусов, и российские власти вновь вернулись на позицию, что Су-57 – все-таки экспортная машина, а потому продавать ее иностранным заказчикам можно и нужно.

И нашим, и вашим

В чем же причина исключительной гибкости Москвы в столь важном вопросе, как торговля передовыми видами вооружений? Скорее всего, российское руководство пытается повторить прием, который уже однажды сработал и нанес немалый ущерб североатлантической солидарности.

Для тех, кто не в курсе: в течение нескольких лет Турция пыталась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, однако тогдашний президент Барак Обама отказался обсуждать возможность локализации их производства и передачу Анкаре ракетных технологий. В 2017 году Россия согласилась продать Турции четыре дивизиона ЗРК С-400. Летом 2019-го, после того, как началась поставка изготовленных для Турции комплексов, США отказались продавать Анкаре истребители F-35. Решение было принято президентом страны Дональдом Трампом, но, судя по всему, это не вызвало у него большой радости.

«У нас ситуация, при которой Турция очень хорошо ведет себя по отношению к нам, очень хорошо. А мы теперь говорим Турции: поскольку вы были в действительности вынуждены купить другую ракетную систему, мы не продадим вам истребители F-35. Однако в действительности это несправедливо: они хотели купить Patriot... Но из-за того, что Эрдоган купил российскую ракету, нам теперь не разрешено поставлять ему самолеты, которые стоят миллиарды долларов. Это несправедливая ситуация… Я бы сказал, что Lockheed Martin не в восторге»,

– пожаловался глава США.

В шахматах такое положение называется цугцванг – позиция, в которой каждый ход игрока ухудшает его положение. Трамп не мог не исключить Турцию из программы поставок F-35, поскольку это означало бы, что Вашингтон стал «бумажным тигром» и на его окрики можно не обращать большого внимания. С другой стороны, лишив Анкару возможности купить истребители (а Эрдоган намеревался потратиться на сотню F-35), американцы подтолкнули его к дальнейшему сотрудничеству с Москвой. Тут-то и пригодился и авиасалон, и готовый к экспорту Су-57.

К чему это приведет? Скорее всего, к тому, что Вашингтону придется запретить Турции еще что-нибудь, а она в ответ вновь обратится к Москве. И так по кругу.

В принципе, Трамп может и передумать, и снять запрет на поставки истребителей. Что ж: в этом случае Су-57 быстрее пойдут в российские истребительные полки, а младшие партнеры США по НАТО извлекут ценный урок. Его суть заключается в том, что если нельзя, но хочется, то можно. Авторитет гегемона будет немножко ослаблен, а вместе с ним – и возможность навязывать другим странам свою волю.