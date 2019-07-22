Убийца натовской авиации: Су-57 против F-22 Raptor

Главный маршал авиации индийских ВВС Бирендер Сингх Дханова выступил в пятницу, 19 июля с заявлением, касающимся закупки российских истребителей пятого поколения Су-57.

По словам индийского генерала, Дели примет решение по этому поводу лишь после того, как Су-57 поступят на вооружение в армию самой России.

«Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле», - сказал Дханова.

СМИ массово подали такую позицию как стремление Индии получить подтверждение эффективности наших самолетов. Мол, бывшие британские подданные стремятся убедиться, что российский авиапром создал по-настоящему уникальную и достойную машину.

Тем не менее, вряд ли кто-то в здравом уме и твердой памяти предположит, что истребитель пятого поколения, к тому же уже прошедший испытания боем в Сирии, может оказаться «фуфлом»

Что же стоит тогда за заявлениями индийцев, унаследовавших от британских патронов стремление говорить эвфемизмами?

Клуб G5

Начнем издалека. В мире сейчас есть всего три страны, способныхпроизводить истребители пятого поколения. Это США, Китай и Россия. Ни высокотехнологичная Япония, ни Германия пока даже близко не подошли к созданию собственных самолетов такого уровня. Европейский стелс-истребитель, разрабатываемый совместными усилиями французского концерна DassaultAviation SA и немецкой компании AirbusDefenceandSpace, по самым оптимистичным подсчетам будет готов в качестве прототипа в 2026-м, а поступать на вооружение и вовсе начнет не раньше 2040-го.

Бесспорными лидерами в производстве и использовании таких машин были до последнего времени американцы. Пентагон озаботился их созданиемеще в 1981 году. Потратив на разработку первого в мире самолета такого класса 20 лет и 70 миллиардов долларов, американцы получили F-22 Raptor. Изначально предполагалось, что американские ВВС закупят их в количестве 750 штук, но заоблачная цена «первенцев» заставила американскую армию поумерить аппетиты. С 2001 по 2012 год было выпущено 187 серийных «хищников»; общее же число вместе с предсерийными экземплярами составило 195 машин.

F-22 прозвали «золотым самолетом». И самое забавное, что этому нашлось физическое подтверждение: в 2006 году стоимость одного «Раптора» оценивалась в 350 миллионов долларов. На эти деньги можно было купить 19,7 тонн чистого золота, при этом масса пустого истребителя… как раз и составляет 19 700 кило

Тем не менее, надо отдать американцам должное: останавливаться на достигнутом они не стали. Очень скоро Штаты перешли к производству второй модели этого поколения –F-35 Lightning II.

«Молния»- это не одна модель, а целое семейство модификаций, каждая из которых предназначена для использования в определенных условиях.

F-35А – наземный истребитель, созданный для использования с хорошо оборудованных аэродромов. Самая простая и технологичная версия, массово продаваемая союзникам США.

F-35B – самолет, созданный для Корпуса морской пехоты. От других версий отличается возможностью вертикального взлета и посадки.

F-35С – флотский истребитель с увеличенной площадью крыла и хвостового оперения. Это позволяет ему легче маневрировать на небольших скоростях и нести большую бомбовую нагрузку.

В отличие от предшественника, экспорт которого был запрещен специальным постановлением Конгресса, «Лайтнинги» активно продаются американским союзникам. Так что, по состоянию на 2018 год, из 410 произведенных машин этого типа Штаты эксплуатировали лишь 210 истребителей.

И как бы ни ругали наши патриоты американский авиапром, глупо отрицать, что за несколько десятилетий заокеанские специалисты накопили огромный опыт в производстве и эксплуатации таких самолетов, а конструкторы перешли от решения принципиальных задач к адаптации истребителей к специфическим условиям несения службы

Выставочное вундерваффе? Как бы не так!

Наша страна к решению этой задачи подступалась дважды. В поздние советские годы был разработан многофункциональный фронтовой истребитель МиГ 1.44. И хоть в его облике довольно мало от уже ставших привычными зализанных и расплющенных форм «пятерок», создавался он как прямой ответ F-22.

Машина получалась многообещающей, но развал СССР и последующий экономический коллапс поставил на проекте крест – по крайней мере, в российском исполнении. Некоторые эксперты полагают, что часть отработанных на МиГ 1.44 технологий была передана Китаю, и именно на их основе специалисты из Поднебесной создали свой первый самолет пятого поколения – J-20.

Второй заход был сделан в 2001 году, когда Минобороны инициировало разработку программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), позже получившего цифровое обозначение Т-50. При этом российские специалисты работали так быстро, что от этапа формулировки задания до первого взлета прототипа прошло всего 9 лет (создателям «Раптора» на аналогичный объем работ потребовалось 16). В августе 2017-го самолет получил свое «взрослое» имя – Су-57, а уже в феврале 2018-го два экземпляра были отправлены в Сирию, для обкатки в боевых условиях.

Долгое время считалось, что «пятьдесят седьмые» ждет судьба многих других, «не имеющих аналогов», образцов российских вооружений: производство в единичных экземплярах для демонстрации достижений отечественной оборонки на различных выставках, и в лучшем случае – отправка на экспорт для усиления стран, у которых есть деньги, чтобы кормить свои армии

Еще летом прошлого года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы ВПК, и член думского экспертного совета по авиапромышленности Владимир Гутенев в один голос заявляли, что массированных закупок Су-57 ждать не приходится. По их словам, российский ВПК видит в этом самолете лишь экспортный потенциал. В предложенной высокопоставленными чиновниками колее шли и дальнейшие рассуждения экспертов. Западные радовались, что у Москвы не вышла игра в современную авиацию, российские сокрушались, что «все пропало».

Самолетов больше, а денег столько же?

Ситуация резко изменилась весной нынешнего года, когда Минобороны внезапно изменило планы по закупкам «пятьдесят седьмых», и вместо прописанных в госпрограмме вооружений 16 машин решило потратиться сразу на 76.

Официально сообщалось, что военные смогли «уломать» производителей, и те на 20% снизили цену на новые машины. Именно поэтому, якобы, стала возможна закупка большего числа Су-57 без увеличения военного бюджета.

Объяснение, прямо скажем, рассчитанное на тех, кто совсем не дружит с математикой. 20-процентная скидка ну никак не позволяет увеличить число закупаемых самолетов в пять раз. Куда более вероятным выглядит предположение, что военно-политическое руководство РФ заранее готовилось закупать машину относительно большими партиями, но предпочло не анонсировать эти планы.

Могло случиться и так, что власти реально рассчитывали ограничиться мелкосерийным выпуском, но пересмотрели планы под влиянием неких событий на международной арене. На роль такового вполне подходит решение Польши и Румынии закупиться американскими F-35

Первое допущение позволяет объяснить, почему многократное увеличение серии не потребует пропорционального роста военных расходов (деньги заранее были отложены в закрытой части бюджета). Второе – хорошо объясняет противоречивую риторику ответственных лиц и внезапную смену курса на 180 градусов.

Как бы там ни было, но закупка 76 машин и вооружение ими трех истребительных полков окончательно выводит Су-57 из разряда выставочных вундерваффе и превращает в реальный аргумент, с которым нашим партнерам теперь придется считаться.

Экономический гамбит

Майское решение Минобороны поставило Запад перед малоприятной перспективой. Суть ее, без сомнения, первыми осознали специалисты из компетентных ведомств, а к июлю она дошла и до обозревателей широкого профиля.

По данным информированных источников, общая сумма контракта составит от 150 до 170 миллиардов рублей. Это означает, что стоимость одного Су-57 – от 2 до 2,2 миллиардов рублей. Казалось бы: огромные деньги. Но если перевести эти суммы в валюту наших противников в мировой геополитической игре, то получается, что за каждый истребитель пятого поколения Россия платит 32 – 35 миллионов долларов. Стоимость же одного F-35, что называется, в базовой комплектации составляет 150 миллионов долларов, то есть примерно в 4,5 раза выше.

Фактически, относительно невысокая стоимость «пятьдесятседьмых» в значительной степени уравнивает разницу в военных бюджетах РФ и США, ставя наши страны на примерно сопоставимый уровень по возможностям обладания истребителями пятого поколения

Примечательно, что несколько лет назад, когда Су-57 подавался как исключительно экспортный проект, наши специалисты заявляли, что цена самолета будет очень небольшой – порядка… сотни миллионов долларов за штуку. Но – только для самых близких друзей, вроде той же Индии. Теперь же оказалось, что для себя любимых Су-57 стоят в 2,5 раза дешевле. А вот у иностранных заказчиков купить их уже не получится: в июне нынешнего года Юрий Борисов сообщил, что продавать эти самолеты на внешнем рынке Россия больше не собирается. Почему? Оказывается, Москва не хочет сбивать продажи Су-35. Странно, но в прежние годы никто из российских высокопоставленных чиновников и военных даже не заикался о подобных маркетинговых хитростях.

Что теперь ощущают индийцы, по собственной воле вышедшие из проекта Су-57 в апреле 2018-го, можно только догадываться. Для справки: Индия реально участвовала в разработке самолета с 2007 года, и в рамках этого сотрудничества оплатила 35% стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, общая стоимость которых оценивалась в 6 миллиардов долларов.

В сухом остатке мы имеем ситуацию, когда Москва имеет полностью готовый к серийному производству самолет, не обязана им с ним ни с кем делиться,и к тому же запасла достаточно средств, чтобы загрузить имеющиеся производственные мощностина десять лет вперед. Что сказать? Браво!

76: много это или мало?

К настоящему времени американцы уже произвели более четырех сотен F-35, да и без малого две сотни «Рапторов» никуда не делись: они продолжают оставаться на вооружении 15 истребительных эскадрилий ВВС. Тем не менее, табличные показатели имеют порой весьма опосредованное отношение к реальной жизни.

Объективности ради приведем примеры с обеих сторон. В 2018 году Пентагон заявлял, что в боеготовом состоянии находится только 51% имеющихся F-35, остальные же пребывают в хроническом ремонте. Весной нынешнего года Корпус морской пехоты США сообщил, что 44% запасенных в прежние годы деталей и расходников не могут быть установлены на новые модели самолетов.

Причина неурядиц проста: самолет развивался слишком быстро, конструкторы вносили небольшие изменения то тут, то там; в результате острие американского воздушного копья осталось без необходимых запчастей

У Су-57 тоже еще не все гладко. Самолет принят на вооружение с двигателями АЛ-41Ф1. Это хорошие двигатели, которые ставятся также на Су-35. Однако они не позволяют «пятьдесят седьмым» летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажной камеры. Но крейсерский полет в бесфорсажном режиме – одно из ключевых требований к истребителям пятого поколения. Проблема должна решиться после 2021 года, когда на самолеты начнут ставить «изделие 30» – двигатель второго этапа, который испытывается с 2017 года и как раз обеспечивает бесфорсажный сверхзвуковой полет. Когда он пойдет в серийное производство, встанет вопрос о переоснащении им самолетов, которые были выпущены с АЛ-41Ф1. То есть, Су-57 тоже не ждет ковровая дорожка от победы к победе.

Поэтому, пожалуй, вопрос правильнее ставить в другом ключе: хватит ли России трех полков, вооруженных новыми «сушками», для обеспечения безопасности? И тут ответом скорее будет «да», чем «нет»

Российская доктрина предполагает оборону собственного воздушного пространства, а не захват господства в любой точке мира. Так что наши истребители пятого поколения будут действовать, имея поддержку наземных зенитно-ракетных комплексов, в том числе и С-400 «Триумф», и эффективных истребителей Су-30 и Су-35, относящихся к поколению 4++. В этом окружении малозаметные Су-57 возьмут на себя задачу по отстрелу вражеских «Лайтнингов» и «Рапторов», нанося удары в удобное для себя время и с безопасной дистанции. Американцам же придется отбиваться от старших братьев «пятьдесят седьмых» и смотреть за тем, чтобы не получить в сопло гостинец от «Триумфа».

Фактически, в гипотетическом конфликте будущего Су-57 станет настоящим убийцей натовской авиации. Ну а возникнет нужда – никто не мешает в будущем превратить 76 машин в сотню или в полторы.

Автор: Виктория Фоменко