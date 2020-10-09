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Вместо Путина Нобелевскую премию мира отдали проекту по борьбе с голодом

Лилия Караева
9 октября, 2020 12:33
1 мин
Голод
Piqsels.com

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа - гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием неимущих по всему миру. Ранее говорилось, что на нее претендовали президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, оппозиционер Алексей Навальный и другие.

Продовольственную программу ООН наградили «за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых конфликтом, и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

Размер премии составит 10 млн шведских крон (1,12 млн долларов), пишет РБК.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али. Его наградили за вклад в решение приграничного конфликта с Эритреей.

Ранее сообщалось, что Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в третий раз.

темы
голод
Нобелевская премия мира
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