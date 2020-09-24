Kremlin.ru

Президента России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил российский писатель Сергей Комков, который направил заявку на номинацию Путина Нобелевскому комитету.

Для президента России, за его карьеру, это уже третье выдвижение на Нобелевскую премию. В 2013 году Награду Путину предложил дать британский лорд Питер Траскотт, который увидел значительную роль российского лидера урегулировании сирийского вооруженного конфликта. В 2014 году предложение поступило от Международной академии духовного единства и сотрудничества, отмечает Sputnik.