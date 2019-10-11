Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира за 2019 год. Политик награжден за вклад в решение приграничного конфликта с Эритреей.

Премьер занимает пост с апреля 2018 года. Уже летом он подписал декларацию о мире с Эритреей по спорным пограничным территориям, пишет РБК. Конфликт между государствами длился с 1998 по 2000 год.

Решение о присуждени премии комитет связал с желанием отметить политиков, работающих над миром в Эфиопии и Африке. Члены комитета отметили важные реформы, инициированные Ахмедом Али, которые дали гражданам надежду на лучшую жизнь. Так, премьер прекратил цензуру в СМИ, легализовал оппозицию, амнистировал политзаключенных.

Премия мира – предпоследняя в нобелевском цикле. Последнюю премию – по экономике – объявят 14 октября. Церемония вручения состоится 10 декабря в Осло – в день смерти Нобеля.