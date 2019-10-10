Не наша премия: Нобелевку дали писателям из Польши и Австрии

Шведская академия объявила лауреатов премии по литературе за два года. Ими стали драматург из Австрии Петер Хандке и польский автор Ольга Токарчук. Людмила Улицкая была в числе фаворитов.

Токарчук – лауреат за 2018 год, автор романа «Бегуны». Ей присудили награду «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Хандке награжден «за влиятельные труды, которые с языковой изобретательностью исследовали периферию и специфику человеческого опыта», передает РБК. Нобелевский комитет отметил, что писатель опубликовал множество произведений за 50 лет и стал самым влиятельным автором послевоенной Европы. Известные романы Хандке - «Страх вратаря перед 11-метровым ударом», «Долгое возвращение домой».

Среди претендентов на Нобелевскую премию была российская писательница Людмила Улицкая.

В 2018 году вручение премии по литературе перенесли из-за секс-скандала. Супруга члена Шведской академии обвинили в сексуальных домогательствах. Его посадили в тюрьму на 2,5 года.