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Власти России сегодня же снова лишат россиян отдыха в Турции
12 апреля, 2021 17:58
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Pixabay
Российские власти готовятся снова запретить авиасообщение с Турцией. При этом официально о решении будет объявлено сегодня, 12 апреля. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник.
«Россия закроет авиасообщение с Турцией», — заявил собеседник радиостанции.
Ожидается, что официальное объявление о приостановке авиасообщения будет дано вечером.
Ранее информацию о возможной отмене полётов в Турцию также подтвердили туроператоры. Именно этими опасениями они объяснили отказ от путёвок и падение спроса на поездки.
Позднее информацию о закрытии границ подтвердила Татьяна Голикова. Об этом читайте в нашем материале.
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