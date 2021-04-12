Власти России сегодня же снова лишат россиян отдыха в Турции

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Российские власти готовятся снова запретить авиасообщение с Турцией. При этом официально о решении будет объявлено сегодня, 12 апреля. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник.

«Россия закроет авиасообщение с Турцией», — заявил собеседник радиостанции.

Ожидается, что официальное объявление о приостановке авиасообщения будет дано вечером.

Ранее информацию о возможной отмене полётов в Турцию также подтвердили туроператоры. Именно этими опасениями они объяснили отказ от путёвок и падение спроса на поездки.

Позднее информацию о закрытии границ подтвердила Татьяна Голикова. Об этом читайте в нашем материале.