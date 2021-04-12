Турция рискует остаться без российских туристов

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Россияне отказываются от поездки в Турцию, спрос на путевки в последние дни упал на четверть. Об этом сообщают туроператоры.

Массовый отказ от путевок происходит из-аз возможного ограничения авиасообщения с Турцией на фоне увеличивающегося числа новых заражений коронавирусом в стране. Турецкие курорты могут лишиться около 20 тыс. российских туристов в неделю.

Количество аннулированных туров в Турцию увеличилось в десятки раз, пишут «Известия».

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Турции начался с середины марта. В последние дни показатели резко пошли вверх. За прошедшие сутки в республике выявили 52,7 тыс. новых случая заражения.

Италия в «войне» за отдыхающих торопится открыть туристический сезон.