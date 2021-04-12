Италия в «войне» за отдыхающих торопится открыть туристический сезон

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Власти Италии назвали дату открытия туристического сезона в стране. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

По словам министра туризма Массимо Гаравальи, Италия не может себе позволить пропустить еще один туристический сезон и проиграть борьбу за отдыхающих.

Он заявил, что туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, отметив значимость этой даты для страны - в этот день отмечается День Республики.

Прибывающим в Италию, предстоит предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса либо иметь на руках отрицательный результат теста на коронавирус, сообщается на сайте АТОР.