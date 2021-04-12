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Российские власти лиши россиян сразу двух туристических направлений

Антон Мельников
12 апреля, 2021 19:31
2 мин
Антон Мельников
12 апреля, 2021 19:31
2 мин
Russian Government/via Globallookpress.com
Russian Government/via Globallookpress.com

Россия прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова заявила, что ключевой задачей для российских властей является «сохранение здоровья граждан», а также сохранение «стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которых удалось достичь в последние месяцы».

Она пояснила, что оперативный штаб постоянно отслеживает эпидемиологическую обстановку в странах, с которыми Россия имеет регулярное авиасообщение.

«<…> Принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года», - заявила вице-премьер.

Также с 15 апреля 2021 года по 1 июня 2021 года приостанавливается авиасообщение с Танзанией.

Голикова отметила, что авиасообщение с этими двумя странами будет возобновлено, если ситуация в этих странах стабилизируется, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Ранее сегодня днём источник сообщал, что власти РФ могут принять озвученное Голиковой решение.

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ТЕГИ
Турция
Туризм
Авиасообщение
Татьяна Голикова
Танзания
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