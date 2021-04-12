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Власти РФ назвали способы выбраться из Турции и Танзании после закрытия авиасообщения

Антон Мельников
12 апреля, 2021 22:32
2 мин
Антон Мельников
12 апреля, 2021 22:32
2 мин
Pixabay
Pixabay

Находящиеся в Турции и Танзании россияне смогут вернуться в Россию планово. Кроме того, между странами сохранится авиасообщение с ограничением не более двух рейсов в неделю. Ранее стало известно, что Россия закрывает авиасообщение с этими странами.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что находящиеся в Турции или Танзании туристы из России смогут вернуться домой. Регулярное авиасообщение между странами будет сильно ограничено, но сохранится.

Так, например, два раза в неделю будет выполняться рейс между Москвой и Стамбулом. Однако, все вернувшиеся должны будут пройти 14-дневный карантин. До этого вернувшимся из Турции необходимо было только сдать отрицательный ПЦР-тест.

Вместе с тем, ситуацию с возвратом российских туристов также прояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По её словам, все, кто находится в Турции и Танзании организованными группами от туроператоров, смогут вернуться домой планово, согласно датам окончания их туров.

Участники тургрупп, которые захотят вернуться в Россию досрочно – смогут сделать это по согласованию с туроператором. В некоторых случаях изменение дат вылета домой на более ранние сроки будет доступно. В связи с этим, Ростуризм рекомендует находиться на связи с сотрудниками туристических агентств.

Те, кто поехал в Турцию и Танзанию самостоятельно и без сопровождения туроператоров, «также смогут вернуться в Россию планово».

«Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты», - приводит слова Догузовой РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Россия прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией. При этом, Турция названа главной страной-источником зараженных.

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ТЕГИ
Турция
Туризм
Ростуризм
Авиасообщение
Танзания
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