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Роспотребнадзор объявил главную страну-источник ввозимого в Россию коронавируса

Антон Мельников
12 апреля, 2021 21:17
1 мин
Антон Мельников
12 апреля, 2021 21:17
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подавляющее большинство «привозных» случаев COVID-19 прибыло из Турции. На эту страну приходится порядка 80% всех заразившихся россиян, которые вернулись из-за рубежа.

Попова сообщила, что с тех пор, как международное авиасообщение было восстановлено, Роспотребнадзор досмотрел почти 3 миллиона вернувшихся из-за рубежа россиян. Приезжие были протестированы на коронавирус. ПЦР-тестирование выявило 25 040 инфицированных.

«Из этого общего количества инфицированных почти 80% — это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики», - цитирует главу Роспотребнадзора «Интерфакс».

Вместе с тем, ранее стало известно, что российские власти приняли решение закрыть авиасообщение с Турцией. Об этом в нашем материале.

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Турция
Туризм
Роспотребнадзор
Коронавирус
Анна Попова
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