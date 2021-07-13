Власти Петербурга расщедрились на похороны для умерших от коронавируса
Ритуальные компании Санкт-Петербурга будут хоронить умерших от коронавируса на кладбищах без взимания платы за транспортировку и погребение.
Так участники рынка надеются снизить спрос на кремацию и разгрузить городской крематорий, объемы работы которого резко возросли из-за третьей волны эпидемии COVID-19 и аномальной жары.
В крематорий вместо 120 человек везут по 360 ежедневно. Однако в настоящее время наметилась тенденция на снижение, пишет «Коммерсант».
Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что ежегодный праздник выпускников «Алые паруса», который провели в Санкт-Петербурге, не повлиял на рост заболеваемости COVID-19 среди молодежи.
А глава политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, потребовав от него провести проверку в отношении организаторов праздника, а также привлечь их к ответственности.