Власти: коронавирус обошел «Алые паруса» стороной
Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса», который провели в Санкт-Петербурге, не повлиял на рост заболеваемости COVID-19 среди молодежи.
Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что заболеваемость среди подростков в возрасте 16–18 лет в городе снижается. «Я говорю о том, что я вижу: праздник «Алые паруса» никак не нашел отражение в числе заболевших детей, молодых людей этой возрастной группы», — отметил он, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Эхо Москвы».
Ранее глава политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, потребовав от него провести проверку в отношении организаторов праздника, а также привлечь их к ответственности.
Фотографии и видеозаписи в СМИ говорят о том, что на «Алых парусах» социальная дистанция и масочный режим не соблюдались.