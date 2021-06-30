Питерские власти может постигнуть расплата за проект банкира и друга Владимира Путина
Глава политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, потребовав от него провести проверку в отношении организаторов праздника выпускников «Алые паруса», который состоялся в Санкт-Петербурге, а также привлечь их к ответственности.
По словам политика, власти нарушили режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Согласно оценке городского комитета по образованию, в праздновании участвовали 40 тысяч человек. Как говорят в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, в Петербурге наблюдается ежедневный рост количества заболевших и смертей.
Фотографии и видеозаписи в СМИ говорят о том, что на «Алых парусах» социальная дистанция и масочный режим не соблюдались, следует из обращения Рыбаков в адрес Краснова.
Ежегодный праздник выпускников, который называют имиджевым проектом банкира и друга президента России Владимира Путина Юрия Ковальчука, состоялся 26 июня и вызвал критику в СМИ и соцсетях, так как власти Санкт-Петербурга решили провести мероприятие в очном формате, несмотря на ежедневный пророст заболевших и переполненные больниц.
Как сообщил губернатор Александр Беглов, «выпускники школ заслужили праздник». При этом другие крупные общероссийские фестивали, например, «Жара», были отменены по требованию Роспотребнадзора, пишут «Открытые медиа».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал проведение «Алых парусов» на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. По его словам, федеральные власти не запрещают проводить крупные мероприятия повсеместно, каждый регион должен самостоятельно принимать решение о важности и необходимости данных событий.