В Кремле отреагировали на скачок смертности в Петербурге после «Алых парусов»
В официальной резиденции президента страны прокомментировали прошедший в ночь на 26 июня в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в городе из-за коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральные власти не запрещают проводить крупные мероприятия повсеместно, каждый регион должен самостоятельно принимать решение о важности и необходимости данных событий.
«Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей», — пояснил Песков.
При этом представитель Кремля не смог ответить на вопрос о том, почему присутствующие на мероприятии граждане находились без средств индивидуальной защиты, и переадресовал его санитарным властям Северной столицы. В заключение Песков добавил, что рост заболеваемости COVID-19 активно фиксируется как в Москве, так и в Петербурге, передаёт телеканал «360».
Ранее сообщалось о том, что в Москве начали прививать мигрантов от коронавирусной инфекции. Правда, за деньги, и не самым лучшим препаратом.