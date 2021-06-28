Сергей Собянин поручил привить мигрантов за деньги самой неэффективной вакциной от COVID-19
Накануне в Москве началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что пока для данной категории граждан отведено не так много мест для получения соответствующего препарата — так, сделать прививку можно в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово, а с 29-го июня данной возможностью можно будет воспользоваться в ТЦ «Садовод», расположенном на улице Верхние Поля.
Известно, что мигрантов вакцинируют однокомпонентным «Спутником Лайт».
«Это, может быть, менее эффективная прививка, чем “Спутник V”, тем не менее она в любом случае имеет свой положительный эффект», — заявил Собянин.
Он подчеркнул, что стоимость прививки достигает 1300 рублей, оплачивать ее должен будет работодатель. В скором времени ситуация должна измениться, поэтому велика вероятность, что самозанятые мигранты тоже будут привиты, сказано на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось о том, что москвичам «запретили» сдавать ПЦР-тесты.