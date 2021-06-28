Москвичи не могут сдать ПЦР-тест. Власти пошли на крайние меры в вопросе вакцинации?
Москвичей лишили возможности узнать свой коронавирусный статус — в столице почти невозможно записаться на ПЦР-тестирование. Свободных окон на данную процедуру всё меньше, при том, что вакцинироваться от COVID-19 можно фактически чуть ли не везде.
Например, в детской городской поликлинике №104, филиал 1, можно сделать прививку с 11:05 до 21:25 часов с интервалом в пять минут. Аналогичные минимальные временные промежутки прослеживаются и в других столичных поликлиниках.
Однако с тестированием дела обстоят не так благополучно.
«К сожалению, ни у одного из врачей выбранной специализации нет доступного времени для записи», — говорится на сайте городской поликлиники №66, филиал 4. Где-то, например, в городской поликлинике №5, филиал 1, сделать ПЦР можно, только вот ближайшая запись открыта лишь на 4 июля и исключительно на 13:10, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что в России вакцину от коронавируса чуть не назвали «ЧуВак».