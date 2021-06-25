В России чуть не разработали вакцину от коронавируса под названием «ЧуВак»
В прошлом месяце российских граждан начали прививать от коронавируса ещё одним препаратом, а именно разработанной в Центре имени М.П. Чумакова вакциной «КовиВак». По словам создателей лекарственного средства, поначалу у вакцины было более молодежное название — «ЧуВак», однако с течением времени пришлось пересмотреть взгляды, связанные с разработкой нейминга.
«Передумали — как-то неправильно в тяжелое время шутить над вакцинами», — объяснила причину смены названия препарата замдиректора по регуляторным вопросам Центра Екатерина Кодубан.
Она подчеркнула, что у них нет конкурентов, поскольку производители вакцин не борются между собой за право называться самым эффективным средством от COVID-19, лишь бы только все привились.
«Нам будет приятно, если нашей вакциной будет прививаться большое количество людей! И при этом мы хотим, чтобы больше людей просто прививались. Уже, господи, хоть «Спутником», хоть «КовиВаком» — просто идите и привейтесь», — добавил в свою очередь завотделением инновационных биотехнологических препаратов Илья Гордейчук, передаёт «Медуза» (внесена в реестр СМИ-иноагентов в РФ).
Ранее сообщалось о том, что Беларусь намерена заказать у России отдельный препарат от коронавируса, чтобы привить студентов.