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Власти Беларуси отдельно «заказали» у России вакцину для студентов
25 июня, 2021 17:29
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AFLO
Беларусь намерена вакцинировать студентов российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич.
Он отметил, что однокомпонентный препарат должен поступить в РБ уже в следующем месяце. В государстве убеждены, что молодежь переносит болезнь легче, а выявленный в Беларуси индийский штамм COVID-19, признанный экспертами самым агрессивным вариантом заболевания, совсем не волнует представителей здравоохранения. По словам Пиневича, ничего сверхъестественного в нем нет, поскольку коечный фонд. в случае резкого роста заболеваемости, готов к приёму пациентов, передаёт БелТА.
Ранее сообщалось о том, что в столице от коронавируса начнут прививать детей, причём не самой популярной вакциной.
Вопрос по теме:
Вы бы вакцинироваться против коронавируса однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт»?
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