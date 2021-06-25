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В Москве начнут прививать детей не самой популярной вакциной от COVID-19
25 июня, 2021 17:08
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Frank Hoermann/SVEN SIMON
В столице вновь можно привиться вакциной против коронавируса «КовиВак». По словам директора Центра имени Чумакова, где и был создан препарат, Айдара Ишмухаметова, данное лекарственное средство можно вводить и детям.
«Вакцина в том варианте, в котором она есть сейчас, годится и для детей. Но нужно провести испытания. Таков регламент», — сообщил разработчик.
Он отметил, что прививку можно сделать лишь в пяти поликлиниках Москвы, передаёт телеканал «360». Напомним, 22 июня запись на вакцинацию «КовиВаком» была приостановлена.
Ранее сообщалось о том, что москвичей вновь переводят на удаленный формат работы по указу мэра города Сергея Собянина. Данное правило не будет распространяться на привитых от коронавируса граждан.
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