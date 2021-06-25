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Москвичей снова переводят на «удалёнку» по указу Сергея Собянина
25 июня, 2021 15:02
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодателям придётся перевести на удаленный формат работы 30% сотрудников. Есть нюанс — получивших прививку от COVID-19 не станут дёргать, они продолжат ходить на работу в обычном режиме.
Требование вступит в силу с 28 июня. В документе сказано, что на дистанционку также переведут работников старше 65 лет.
Как долго данные правила будут действовать, в указе не сообщается.
Ранее стало известно, что чиновники и госслужащие перестанут получать зарплату до тех пор, пока не вакцинируются.
Вопрос по теме:
Москвичей переводят на удаленный формат работы. Как скоро данное правило, на ваш взгляд, доберется до регионов РФ?
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