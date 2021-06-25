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Политика
Чиновники и госслужащие не получат зарплату пока не вакцинируются от COVID
25 июня, 2021 14:44
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Frank Hoermann/SVEN SIMON
Власти Кыргызстана решили перестать отчитывать чиновников и госслужащих, не особо торопящихся получить вакцину от коронавирусной инфекции и придумали новый способ воздействия. По словам министра экономики страны Акылбека Жапарова, им просто перестанут платить заработную плату.
«Введем добровольно-принудительный механизм вакцинации», — цитирует главу ведомства Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Также Жапаров предложил ввести в стране режим ЧП.
Ранее губернатор Петербурга призвал относиться к антипрививочникам с «нулевой толерантностью».
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