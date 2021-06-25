Губернатор Петербурга придумал наиболее верный способ общения с антипрививочниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обрушился с критикой на не прививающихся от коронавируса граждан. Глава города убеждён, что из-за антипрививочников ситуация с распространением заболевания в городе только ухудшается.
«Вы знаете, мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, для своих близких, окружающих, это еще и нагрузка на здравоохранение», — заявил Беглов.
Политик подчеркнул, что число людей, игнорирующих требования властей, направленных на улучшение эпидемиологической ситуации в городе, растёт. Это приводит к тому, что больницы, развёрнутые для ковид-пациентов заполняются по щелчку, а люди, нуждающиеся в плановой помощи, попросту остаются оставленными, поскольку врачей на всех не хватает.
Также Беглов отметил, что индийский штамм «дельта», считающийся самым агрессивным вариантом коронавируса, добрался до Петербурга и начала «атаковать» молодежь. Он обратился к гражданам с просьбой привиться от COVID-19 как можно скорее и идти в поликлинику при первых симптомах заболевания, передает 78.ru.
Ранее сообщалось о том, что в Петербурге могут появиться бизнес-площадки или рестораны с доступом только для привитых от COVID-19.