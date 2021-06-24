В Петербурге не исключили «локдаун для общепита» от Собянина
В Санкт-Петербурге могут появиться бизнес-площадки или рестораны с доступом только для привитых от COVID-19.
Как сообщила начальник городского комитета по промышленной политике Анна Сильницкая, в настоящее время ведется наблюдение за опытом Москвы. По ее словам, интерес к появлению зон, «свободных от COVID-19», есть у предпринимателей Петербурга, особенно в сферах, считающихся пострадавшими от эпидемии коронавируса, пишут «Известия».
Как сообщалось, указ московского мэра Сергея Собянина, согласно которому, с 28 июня в заведения общественного питания с помощью QR-кодов смогут попасть только получившие прививку от COVID-19 или уже им переболевшие, означает временный запрет на функционирование отрасли.
Так считают опрошенные рестораторы. Ограничение существенно затронет отрасль из-за малого числа привитых жителей города.