Локдаун для общепита от Собянина переживут не все заведения Москвы
Указ московского мэра Сергея Собянина, согласно которому, с 28 июня в заведения общественного питания с помощью QR-кодов смогут попасть только получившие прививку от COVID-19 или уже им переболевшие, означает временный запрет на функционирование отрасли.
Так считают опрошенные рестораторы. Ограничение существенно затронет отрасль из-за малого числа привитых жителей города.
Как сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, новые ограничения — локдаун для отрасли. По его словам, количество платёжеспособных москвичей, которые готовы ходить в рестораны и уже получили такой QR-код — ещё меньшая цифра, причём значительно, чем само количество привитых или переболевших.
Как считает президент Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов, не все заведения общепита переживут новый ограничительный период, так как «не будет столько людей с QR-кодами в Москве, чтобы рестораны могли делать нормальную выручку», пишут «Открытые медиа».
Как сообщалось, с 28 июня посещать заведения общественного питания разрешат только тем, кто переболел коронавирусом, сделал вакцину или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.