Сергей Собянин увлекся «бесковидными зонами» и запретил весь общепит
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 22 июня указ, в соотвествии с которым с 28-го числа текущего месяца посещать заведения общественного питания разрешат только тем, кто переболел коронавирусом, сделал вакцину или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.
Известно, что власти на сей раз настроены более чем серьезно. Например, ранее было достаточно предъявить справки или сертификаты о наличии антител, теперь же доказать свою защищенность от COVID-19 придётся при помощи специального QR-кода, который можно получить в системе ЕМИАС.
«Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку», — говорится в сообщении Оперштаба Москвы в Telegram-канале.
Кроме того, запрещено проводить концерты и любые другие развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек как на открытом воздухе, так и в помещении.
Ограничения для танцполов отменят только в том случае, если организаторы данных событий создадут зону, «свободную от ковида».
Ранее Сергей Собянин предложил ввести новый формат работы ресторанов.