«Точки общепита, свободные от ковида»: Сергей Собянин вводит новый формат работы ресторанов
Мэр Москвы Сергей Собянин решил пойти навстречу бизнесменам и придумал новую модель работы общепитов — запустить «бесковидные» рестораны.
По словам главы города, в таких заведениях будут работать исключительно вакцинированные от COVID-19 сотрудники, а попасть в помещение удастся только тем, кто уже сделал прививку от коронавируса или переболел. Если все условия будут соблюдены, ограничения перестанут распространяться на «бесковидные» рестораны.
«Не надо много, хотя бы десяток-полтора. Объявим эти рестораны «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг», — уточняет Собянин.
Он предлагает за неделю выяснить принцип подобного формата работы и в случае успешных результатов растиражировать практику. Эксперимент по организации точек общепита, свободных от ковида, запустится уже завтра.
Кстати, детям до 18-ти лет разрешили посещать рестораны без прививки, но в сопровождении родителей, сказано в блоге мэра столицы.
Ранее Сергей Собянин пояснил, с чем связано введение ограничений в Москве. Как оказалось, причина кроется с мигрантах.