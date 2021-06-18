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Причина введения коронавирусных ограничений в Москве связана с мигрантами
18 июня, 2021 11:21
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в следующем месяце, вероятнее всего, к вакцинации против коронавирусной инфекции удастся привлечь мигрантов.
«В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим», — указывает Собянин на корень проблемы.
По его словам, для прививания прибывших в Россию на заработки граждан будет использован однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Старт запланирован на начало июля, написал Собянин в своём блоге.
Ранее Собянин отменил в столице режим нерабочих дней.
Вопрос по теме:
Согласны ли вы с мнением мэра Москвы Сергея Собянина, что если бы мигрантов привили в России раньше, не пришлось бы вновь вводить коронавирусные ограничения?
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