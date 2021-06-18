Сергей Собянин отменил режим нерабочих дней в Москве и ввёл жесткие ограничения из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим нерабочих дней в столице с 21 июня.
«Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в указе мэра столицы.
Так, с 21 по 29 июня заведения общепита, клубы, бары, дискотеки, караоке будут впускать посетителей лишь до 23:00, после еду и напитки разрешат брать навынос «в окошке», не заходя в помещение.
В этот же период запрещено посещать детские игровые комнаты, зоопарки, сидеть на скамейках, проводить время на спортплощадках и беседках. Концерты и мероприятия с участием более одной тысячи человек тоже поставили на «стоп».
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