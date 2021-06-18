Российского губернатора госпитализировали с коронавирусом после вакцинации
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом, несмотря на полученную им вакцину против заболевания. Известно, что главу региона госпитализировали в одну из больниц Калуги, где он сейчас получает необходимую медицинскую помощь, находясь в ковидном отделении.
«Подхватил эту болячку, получил подтверждённый тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, проходит болезнь в легкой форме, все это благодаря тому, что я в своё время сделал прививку», — рассказал губернатор своим подписчикам в Instagram-аккаунте.
Он подчеркнул, что его родным, которые тоже получили препарат от коронавируса, удалось не заразиться. Шапша призвал местных жителей не оттягивать процесс вакцинации и как можно скорее к нему прийти.
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