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Наука и медицина
Разработчики «Спутника V» анонсировали «коктейли» против COVID-19
17 июня, 2021 15:42
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Разработчики российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» намерены в скором времени представить другим производителям препаратов от COVID-19 дополнительный укол для эффективной защиты от индийского штамма (вариант коронавируса «Дельта»).
Кроме того, они рассказали о лекарственных средствах, которые будут применяться в будущем с целью не заразиться ковидом. Речь идёт о «коктейлях вакцин» или комбинациях разнообразных уколов, сказано в Twitter-аккаунте «Спутник V».
Ранее в Беларуси сравнили разработку собственной вакцины против коронавируса с полётом Юрия Гагарина в космос.
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