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Минздрав Беларуси сравнил разработку собственной вакцины от COVID с полётом Гагарина в космос
17 июня, 2021 14:41
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Nick ZonnaKeystone Press Agency Global Look press
Стало известно, когда Беларусь выйдет на разработку собственной вакцины против коронавирусной инфекции. По словам главного врача 1-й городской клинической больницы, председателя ассоциации врачей республики Дмитрия Шевцова, к концу текущего года этот вопрос уже должен быть разрешен.
Доктор отметил, что к проекту подключатся специалисты разного профиля. Шевцов почему-то сравнил разработку белорусского препарата против COVID-19 с полетом Юрия Гагарина в космос, правда, пояснять аналогию не стал, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на Минздрав РБ.
Известно, что в настоящее время уже ведутся испытания вакцины РБ.
Ранее стало известно, что в Сахалинской области пациенты избили больную, пожаловавшуюся на условия содержания в ковидном госпитале.
Вопрос по теме:
Стали бы вы прививаться белорусской вакциной от коронавирса? В РБ собираются выйти на разработку препарата к концу года.
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