Под крики «Перешибу!» на Сахалине избили пациентку за съемку условий ковидного госпиталя
В ковидном отделении Долинской ЦРБ в Сахалинской области пациенты набросились на поступившую в медучреждение больную, пожаловавшуюся на условия содержания. По ее словам, в коридоре отсутствовала вода, не было лампы для дезинфекции, туалет и вовсе не работал. Под крики «Перешибу!» они пытались помешать ей снимать происходящее на телефон, однако видео всё же просочилось в сеть.
На нем видно, как одна из пациенток несколько раз бьет «ведущую репортаж» по лицу, а медики просто стоят в сторонке и не реагируют на разворачивающуюся потасовку. По словам потерпевшей, инцидент их веселил.
Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация находится под контролем руководства больницы. В ведомстве отметили, что врачам все-таки пришлось вмешаться в конфликт, а с пострадавшей пациенткой обсудили бытовые условия и возможности их улучшения. Сейчас она получает необходимую медицинскую помощь, передает SKR.SU.
Как отметили в ряде СМИ, дочь пациентки решила добиться справедливости и обратилась в прокуратуру.