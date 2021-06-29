Владимиру Зеленскому предложили сесть на «нары»
В Киеве перед офисом президента Украины Владимира Зеленского 28 июня прошел митинг, организованный радикальными националистическим силами. Украинского лидера обвиняют в предательстве и срыве спецоперации по задержанию россиян, якобы являвшихся членами ЧВК Вагнера.
Речь идет о якобы сорванной операции по задержанию 33 россиян, разыскиваемых Киевом в связи с конфликтом в Донбассе. В украинских СМИ тогда появилась информация, что спецслужбы страны больше года готовили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых, но она провалилась.
Перед офисом Зеленского собралось несколько сотен человек с флагами политических партий с плакатами «Зеленский - предатель» и «Зеленского на нары».
Митинг начался с сообщения о том, что Зеленский признался в том, что он лично «слил операцию с задержанием вагнеровцев», пишет «РИА Новости».
Владимир Зеленский хочет «поставить точку» в большом гербе Украины.