Владимир Путин без объяснения причин уволил замдиректора ФСИН
Лидер РФ Владимир Путин одним своим указом освободил генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Соответствующая информация появилась в эту среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что указ главы государства вступает в законную силу с момент его подписания, а поскольку данное обстоятельство произошло 11 мая, Балан, по всей видимости, свое кресло уже освободил.
Напомним, он занимал пост замдиректора ФСИН с апреля 2019 года. Причину его увольнения не называют. Кого назначат на высокую должность в тюремном ведомстве вместо него, тоже пока неясно.
Ранее Путин назначил врио глав пяти субъектов России, поскольку губернаторы накануне заявили о своем намерении уволитья. Позже появилась информация, что лидер РФ проводил с ними встречу в «специальном кабинете».