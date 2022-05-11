Впервые в пяти встречах Владимира Путина за день использовали «специальный кабинет»
Президент России Владимир Путин 10 мая по очереди пообщался с врио глав пяти российских регионов. Судя по опубликованным на сайте Кремля фото, для общения был выбран один и тот же кабинет.
Из него велась трансляция в кабинет президента. Фото врио губернаторов опубликованы пресс-службой с разницей в 5 минут.
На фото можно заметить узнаваемый шкаф с книгами, который появлялся при назначении врио Тамбовской и Владимирской областей в октябре 2021 года, а также врио глав Белгородской области и Мордовии в 2019-м.
Примечательно, что кабинет ни разу не использовался сразу в пяти встречах за день. На это обратило внимание «Агентство. Новости». Источник пишет, что во время общения Путин находился в Москве и главы регионов тоже.
10 мая пять губернаторов объявили об отставке. Это губернаторы Рязанской, Саратовской, Томской, Кировской областей, а также Республики Марий Эл.