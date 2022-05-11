После назначения президентом РФ врио глав пяти регионов появились сведения о губернаторских выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов страны. Напомним, 10 апреля в России случился «губернаторопад» – сразу пять губернаторов различных субъектов РФ решили уволиться под разными предлогами.
Свои полномочия сложил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавлявший регион 10 лет. Его место занял Владимир Мазур, проходящий в настоящий момент обучение в пятом потоке «Школы губернаторов» Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Кресло Игоря Васильева (Кировская область) досталось временно по указу Путина Александру Соколову — выпускнику четвёртого потока вышеупомянутой школы.
Находящийся 10 лет на посту главы Саратовской области Валерий Радаев также выступил вчера с прощальной речью — его место пока займёт Роман Бусаргин, полтора года пребывавший в должности председателя местного правительства и вице-губернатора.
Врио губернатора Рязанской области после ухода Николая Любимова стал Павел Малков, возглавлявший Росстат с 2018 года. Аналогичное кресло только в Марий Эл после ухода Александра Евстифеева досталась Юрию Зайцеву — с апреля 2019 был председателем правительства Калмыкии.
На сайте Кремля сказано, что лидер государства Владимир Путин лично провел встречи с каждым из врио глав регионов страны.
Известно, что в Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской областях, а также в Марий Эл выборы губернаторов состоятся в сентябре.
Напомним, 10 апреля после массовой отставки глав регионов страны была названа причина такого решения. Как оказалось, их давно планировали уволить, но спецоперация на Украине внесла коррективы в планы.