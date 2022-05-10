«Затянули из-за понятных событий»: объяснена массовая отставку губернаторов на фоне военной кампании

Политика

10 мая сразу пять губернаторов российских регионов заявили о том, что они уходят в отставку, или не будут выдвигаться на новые сроки после скорого окончания полномочий. Увольнения не стали неожиданностью и планировались давно, но их пришлось отложить «из-за понятных событий». С военной кампанией в Украине массовый «исход» губернаторов не связан. Такое объяснение кадровым изменениям дал российский политолог Александр Кынев.

Ранее в один день об отставках или планах больше не избираться завили главы Томской, Кировской, Рязанской, Саратовской областей и Республики Марий Эл.

«Это плановые отставки, [кандидатуры] ещё с осени на столе. У всех пяти полномочия кончаются в сентябре», - пояснил политолог.

По его словам, «по-хорошему», губернаторов должны были заменить еще в феврале-апреле, но кадровые перестановки пришлось отложить.

«Но затянули [отставки и назначения глав регионов] из-за понятных событий [в Украине]», - отметил он.

Кынев считает, что никто из лишившихся должностей руководителей работать дальше уже не хотел, «сейчас тем более».

Из общих черт эксперт отмечает только то, что у всех пяти губернаторов скоро истекали полномочия. В остальном мотивы увольнений были разные.

Главы Кировской области и Республики Марий Эл Игорь Васильев и Александр Евстифеев показали катастрофические результаты на выборах в сентябре 2021 года, пояснил Кынев. Кроме того, в Кировской области наблюдались коррупционные скандалы в администрации.

Губернаторов Рязанской области Николай Любимов подотчетным ему регионом «почти не руководил, всё решали замы». Глава Томской области Сергей Жвачкин по общим меркам был неплохим губернатором, но продолжать работу «явно не очень стремился».

В Саратовской области глава Валерий Радаев показывал высокий антирейтинг. Кроме того, в регионе вскоре должны пройти выборы в областную думу.

«Так что причины у всех свои, общее - что ротацию затянули. Спецоперация к отставкам не имеет отношения и это не демарш», - заключил политолог.