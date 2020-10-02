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Вы её довели: В «Открытой России» требуют расследовать гибель Ирины Славиной

Анастасия Красильникова
2 октября, 2020 20:14
1 мин
Фото
Фото: vk.com/kolebanova73

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров призвал расследовать трагическую гибель редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства.

Как почеркнул активист в беседе с «Интерфаксом», накануне у Славиной прошли обыски, несмотря на то, что никакого отношения к организации она не имеет. По словам Ирины, у неё искали листовки, брошюры, счета «Открытой России». В итоге у главного редактора, её мужа и дочери забрали все электронные устройства, а также все рабочие блокноты.

Ирина Славина сегодня совершила акт самосожжения у здания ГУ МВД России по Нижегородской области. Перед случившимся Ирина оставила в своём Facebook пост со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Однако Следственный комитет в упор не видит связи между прошедшими у журналиста обысками и сегодняшней трагедией.

темы
Нижний Новгород
самоубийство
Открытая Россия
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