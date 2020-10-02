Вините РФ: Главный редактор «Козы Пресс» Ирина Славина убила себя у здания МВД

Фото: facebook.com/slavirina

Женщиной, которая совершила акт самосожжения у здания ГУ МВД России по Нижегородской области, оказалась главный редактор издания «Коза Пресс» Ирина Славина, пишет Telegram-канал «База».

По данным журналистов, накануне к ней приходили 12 правоохранителей с обыском по делу «Открытой России». Они искали у Ирины листовки, брошюры, счета организации. В итоге у главного редактора, её мужа и дочери забрали все электронные устройства, а также все рабочие блокноты.

Перед случившимся Ирина оставила в своём Facebook пост со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Ранее стало известно, что неизвестная женщина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новогороде. К месту проишествия оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти женщину им не удалось.