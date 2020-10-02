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Общество
В Нижнем Новгороде женщина подожгла себя у здания МВД. Спасти её не успели
2 октября, 2020 16:17
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Фото: Яндекс.Карты
В Нижнем Новгороде у здания Главного управления Министерства внутренних дел России женщина совершила акт самосожжения. Её личность пока не установлена.
По информации телеграм-канала 112, к месту проишествия оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти женщину им не удалось. Что послужило мотивом погибшей пока также неизвестно.
Ранее молодой человек, проживавший в поселке Лесной Кемеровской области, жестоко зарезал свою бывшую девушку, после чего сжег дотла ее тело, а то, что не успело сгореть — закопал поблизости.
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