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В Нижнем Новгороде женщина подожгла себя у здания МВД. Спасти её не успели

Анастасия Красильникова
2 октября, 2020 16:17
1 мин
Фото
Фото: Яндекс.Карты

В Нижнем Новгороде у здания Главного управления Министерства внутренних дел России женщина совершила акт самосожжения. Её личность пока не установлена.

По информации телеграм-канала 112, к месту проишествия оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти женщину им не удалось. Что послужило мотивом погибшей пока также неизвестно.

Ранее молодой человек, проживавший в поселке Лесной Кемеровской области, жестоко зарезал свою бывшую девушку, после чего сжег дотла ее тело, а то, что не успело сгореть — закопал поблизости.

темы
МВД
происшествия
самоубийство
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