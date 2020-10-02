В Нижнем Новгороде женщина подожгла себя у здания МВД. Спасти её не успели

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В Нижнем Новгороде у здания Главного управления Министерства внутренних дел России женщина совершила акт самосожжения. Её личность пока не установлена.

По информации телеграм-канала 112, к месту проишествия оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти женщину им не удалось. Что послужило мотивом погибшей пока также неизвестно.

Ранее молодой человек, проживавший в поселке Лесной Кемеровской области, жестоко зарезал свою бывшую девушку, после чего сжег дотла ее тело, а то, что не успело сгореть — закопал поблизости.