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Нижегородский СК отказался брать ответственность за гибель Ирины Славиной. Как неожиданно

Антон Мельников
2 октября, 2020 19:24
1 мин
d
Pixabay

Следственный комитет в Нижнем Новгороде подтвердил, что женщина, которая сожгла себя перед зданием ГУ МВД, - журналистка Ирина Славина (по паспорту - Мурахтаева). При этом, СК заявляет, что, прошедшие накануне обыски в квартире погибшей, не имеют отношения к инциденту.

«Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева. Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», - цитирует заявление Нижегородского СК telegram-канал «Подъём».

У погибшей Ирины Славиной остались муж, дочь и взрослый сын.

темы
происшествия
Нижний Новгород
СК
1 мин
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