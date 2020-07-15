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В еще одном озере Красноярского края нашли разлившееся топливо «Норникеля»

Лилия Караева
15 июля, 2020 09:48
2 мин
Разлив нефти
Piqsels.com

Авиационное топливо обнаружили еще в одном озере вблизи поселка Тухард в Красноярском крае. 12 июля там произошел разлив нефтепродуктов из разгерметизированного трубопровода на предприятии «Норильсктрансгаз» (входит в «Норникель»).

О попадании топлива в другое озеро сообщили в районной администрации. Нефтепродукты перешли в него после попадания в малый водоем, который соединяется с более крупным небольшой рекой.

«Точные объемы подсчитать невозможно», - сказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы.

Для устранения последствий аварии привлечены 48 человек и 4 единицы техники. 15 июля все работы должны быть завершены.

12 июля у поселка Тухард разлилось 44,5 тонны топлива. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Ранее компания «РУСАЛ», которая владеет одним из крупнейших пакетов акций «Норникеля», потребовала сменить менеджеров после череды аварий на предприятиях.

темы
Норникель
озеро
нефтепродукты
авиационное топливо
поселок Тухард
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