В еще одном озере Красноярского края нашли разлившееся топливо «Норникеля»
Авиационное топливо обнаружили еще в одном озере вблизи поселка Тухард в Красноярском крае. 12 июля там произошел разлив нефтепродуктов из разгерметизированного трубопровода на предприятии «Норильсктрансгаз» (входит в «Норникель»).
О попадании топлива в другое озеро сообщили в районной администрации. Нефтепродукты перешли в него после попадания в малый водоем, который соединяется с более крупным небольшой рекой.
«Точные объемы подсчитать невозможно», - сказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы.
Для устранения последствий аварии привлечены 48 человек и 4 единицы техники. 15 июля все работы должны быть завершены.
12 июля у поселка Тухард разлилось 44,5 тонны топлива. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Ранее компания «РУСАЛ», которая владеет одним из крупнейших пакетов акций «Норникеля», потребовала сменить менеджеров после череды аварий на предприятиях.