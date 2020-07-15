В еще одном озере Красноярского края нашли разлившееся топливо «Норникеля»

Общество

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Авиационное топливо обнаружили еще в одном озере вблизи поселка Тухард в Красноярском крае. 12 июля там произошел разлив нефтепродуктов из разгерметизированного трубопровода на предприятии «Норильсктрансгаз» (входит в «Норникель»).

О попадании топлива в другое озеро сообщили в районной администрации. Нефтепродукты перешли в него после попадания в малый водоем, который соединяется с более крупным небольшой рекой.

«Точные объемы подсчитать невозможно», - сказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы.

Для устранения последствий аварии привлечены 48 человек и 4 единицы техники. 15 июля все работы должны быть завершены.

12 июля у поселка Тухард разлилось 44,5 тонны топлива. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Ранее компания «РУСАЛ», которая владеет одним из крупнейших пакетов акций «Норникеля», потребовала сменить менеджеров после череды аварий на предприятиях.