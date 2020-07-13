По состоянию на 12 июля 10:45
Заболевших727 162
За последние сутки6 615
Выздоровело501 061
Умерло11 335
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В российском поселке ввели режим ЧС после второго разлива топлива у «Норникеля»

Лилия Караева
13 июля, 2020 09:43
2 мин
Трубопровод
Piqsels.com

В поселке Тухард Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации. Накануне здесь произошел разлив 44 тонн авиационного топлива с предприятия «Норникеля» - горючее попало в озеро площадью 600 квадратных метров.

О введении режима ЧС сообщили в районной администрации. По данным властей, разлив локализован и распространения нет.

«В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий аварии привлечены 53 человека и 10 единиц техники, пишет «Интерфакс».

Напомним, 12 июля из разгерметизированного трубопровода у поселка Тухард разлилось 44,5 тонны топлива. Разгерметизация длилась около 15 минут. В компании заверили, что угрозы жизни и здоровью людей нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

29 мая на предприятии «Норникеля» в Норильске произошла авария, в результате которой вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива.

темы
топливо
ЧС
Красноярский край
разлив
Норникель
Новости по теме
«Норникель» оспорит размер ущерба природе от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3
«Норникель» оштрафован на 100 тысяч рублей из-за нарушений в Норильске
2 мин