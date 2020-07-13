В российском поселке ввели режим ЧС после второго разлива топлива у «Норникеля»

Общество

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В поселке Тухард Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации. Накануне здесь произошел разлив 44 тонн авиационного топлива с предприятия «Норникеля» - горючее попало в озеро площадью 600 квадратных метров.

О введении режима ЧС сообщили в районной администрации. По данным властей, разлив локализован и распространения нет.

«В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий аварии привлечены 53 человека и 10 единиц техники, пишет «Интерфакс».

Напомним, 12 июля из разгерметизированного трубопровода у поселка Тухард разлилось 44,5 тонны топлива. Разгерметизация длилась около 15 минут. В компании заверили, что угрозы жизни и здоровью людей нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

29 мая на предприятии «Норникеля» в Норильске произошла авария, в результате которой вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива.