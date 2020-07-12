«Норникель» нанес новый удар по российской экологии

Общество

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Инфраструктура «Норникеля» вновь показала себе не с лучшей стороны. Новое экологическое бедствие произошло на Таймыре, в районе поселка Тухард.

Разгерметизация трубопровода произошла во время перекачки авиационного топлива. За время аварии по округе разлилось около 20 тонн топлива.

На сайте компании утверждается. что разгермитизация длилась около 15 минут. На данный момент ведется расследование причин произошедшего, все работы приостановлены.

Напомним, 29 мая в Норильске произошла авария, ставшая причиной введения режима ЧС в регионе. Площадь загрязнения, вызванного 20 тыс. тонн разлившегося топлива оценивается в 180 тыс. квадратных метров. Росприроднадзор просит «Норникель» возместить ущерб в размере 147,7 млрд рублей.