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«РУСАЛ» требует сменить руководство «Норникеля» и изменить отношение экологии

Антон Мельников
14 июля, 2020 18:47
1 мин
вавыа
РУСАЛ

Компания «РУСАЛ», которая владеет одним из крупнейших пакетов акций «Норникеля», выпустила официальное заявление по поводу ситуации в Норильске.

«РУСАЛ» отмечает, что компания обеспокоена чередой экологических аварий, которые произошли в течение июля. Громкие инциденты заставили акционера усомниться в компетентности менеджмента «Норникеля».

«Мы обратились к Совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности», - сообщает компания в своем заявлении.

В начале недели, из-за второго разлива топлива «Норникеля», в одном из близлежащих поселков ввели режим ЧС.

темы
авария
Норильск
Норникель
РУСАЛ
1 мин