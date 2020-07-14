«РУСАЛ» требует сменить руководство «Норникеля» и изменить отношение экологии

Бизнес

РУСАЛ

Компания «РУСАЛ», которая владеет одним из крупнейших пакетов акций «Норникеля», выпустила официальное заявление по поводу ситуации в Норильске.

«РУСАЛ» отмечает, что компания обеспокоена чередой экологических аварий, которые произошли в течение июля. Громкие инциденты заставили акционера усомниться в компетентности менеджмента «Норникеля».

«Мы обратились к Совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности», - сообщает компания в своем заявлении.

В начале недели, из-за второго разлива топлива «Норникеля», в одном из близлежащих поселков ввели режим ЧС.