В Вене действовал один террорист: подробности расследования

Фото: телеканал «360»я

Следователи Австрии подробно изучили камеры видеонаблюдения за тот вечер, когда произошел теракт в Вене.

Как сообщил министр внутренних дел страны Карл Нехаммер, на основе записей с камер пришли к выводу, что преступник действовал в одиночку. Глава МВД отметил, что были просмотрены видео с городских камер, а также записи очевидцев.

Нехаммер подчеркнул, что террорист - 20-летний выходец из Северной Македонии, идеально обманул программу дерадикализации, сообщает телеканал «360».

Теракт в Вене произошел 2 ноября. Сразу в нескольких местах по городу, террористы открыли стрельбу на улицах. По разным оценкам, убито было от четырёх до семи человек, данные уточняются. Также сообщалось о 17 пострадавших.