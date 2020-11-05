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В Вене действовал один террорист: подробности расследования

Артем Денисов
5 ноября, 2020 02:02
1 мин
Вена
Фото: телеканал «360»я

Следователи Австрии подробно изучили камеры видеонаблюдения за тот вечер, когда произошел теракт в Вене.

Как сообщил министр внутренних дел страны Карл Нехаммер, на основе записей с камер пришли к выводу, что преступник действовал в одиночку. Глава МВД отметил, что были просмотрены видео с городских камер, а также записи очевидцев.

Нехаммер подчеркнул, что террорист - 20-летний выходец из Северной Македонии, идеально обманул программу дерадикализации, сообщает телеканал «360».

Теракт в Вене произошел 2 ноября. Сразу в нескольких местах по городу, террористы открыли стрельбу на улицах. По разным оценкам, убито было от четырёх до семи человек, данные уточняются. Также сообщалось о 17 пострадавших.

темы
теракты
вена
австрия
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